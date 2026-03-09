【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月16日〜3月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月16日〜3月22日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではちゃんと向き合う必要があります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
様々なことにこだわりすぎなくなってきます。期待をかける度合いを減らしていくので、気持ちも楽になってくるでしょう。仕事や公の場ではチヤホヤされることが減ります。でもそれは、周囲の人達の方が自分に認められたいと思っているからだと考えておきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
天邪鬼になったり追いかけさせる駆け引きをしたりするのは危険な時です。相手の目線に合わせて、コツコツ向き合わないといけないでしょう。シングルの方は、恋愛中心に生きる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいちいちあなたの変化に気付きます。
｜時期｜
3月16日 チームワークを大切にする ／ 3月19日 目的を絞っていく
｜ラッキーアイテム｜
発汗
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞