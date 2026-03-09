１日１セットでお腹が目覚める！巡りを整えて【痩せやすいカラダに導く】簡単ポーズ
「ダイエットしているのに、お腹だけなかなか痩せない…」そんな悩みを抱えていませんか？実は、お腹まわりが痩せにくいのは“巡りの悪さ”が関係していることも。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ウォーリア１】。立ち姿勢で気軽にできるうえに、下半身から体幹をしっかり刺激して、お腹の血流や代謝を底上げしてくれます。
ウォーリア１
（１）直立の姿勢から片方の脚を思いきり後ろに開き、後ろ脚で姿勢を支えるように足を横向きにする
（３）前脚のひざを直角に曲げ、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
脚の前後を変えて同様に行います。なお、期待する効果をしっかり得るためためには「骨盤を正面に向けること」、「前脚に重心をかけず、後ろ側の脚をしっかりと踏み込むこと」の２つがポイント。ひざが前に出過ぎで肩が上がってしまって体が前方に倒れるような状態にならないように注意して実践しましょう。また、腰に大きく負荷のかかるポーズなので「腰を痛めている時は行わない」ようにしてくださいね。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞