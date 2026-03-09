くびれ復活の鍵は“お腹のねじり”！１日１分【脇腹をスッキリ引き締める】簡単エクササイズ
お腹周りの中でも、特に落ちにくい「脇腹の贅肉」。ダイエットしてもなかなかスッキリしない…と感じていませんか？そんなあなたにこそ試してほしいのが、“お腹をねじる”動きで脇腹を刺激する簡単エクササイズ【トーソローテーション】。たった１日１分の習慣で、気になる脇腹にしっかりアプローチできます。
トーソローテーション
安全に行うためにも、実践する際は“ひじかけの付いた座面が回転しない椅子”を使用してください。
（２）背筋を真っ直ぐ伸ばして上半身を正面にキープしたまま、足の裏を浮かした状態のままひざを左右に振る
左右に振って１回とカウントし、“１日あたり30回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「両ひざをくっつけたまま腰から下だけを振ること」がポイント。体も一緒に振ってしまうと十分な効果が得られない上に、体を痛めてしまう原因にもなりますので注意してくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞