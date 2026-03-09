´Ú¹ñVS¹ë½£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤Ï¡×¡¡ÉáÄÌ¸À¤ï¤Ê¤¤¡È¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡É¤ËX¶½Ê³¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×
1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È´Ú¹ñ¤¬ÂÐÀï¡£2°ÌÄÌ²á¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡9²ó½ªÎ»ÁÛÄê¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÌµ¾ò·ï¤ÇÆÍÇË¡£ÇÔ¤ì¤Æ¤â¡Ö6¼ºÅÀ°ÊÆâ¤«¤Ä4ÅÀº¹°ÊÆâ¡×¤Ê¤é½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ö5ÅÀº¹°Ê¾å¤Ç¤Î¾¡Íø¤«¤Ä2¼ºÅÀ°Ê²¼¡×¤¬É¬Í×¤Ê±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤¬½øÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢5²ó¤Ë¤Þ¤º5-0¤ÈÆÍÇË·÷Æâ¤Ø¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬1ÅÀÊÖ¤·¤ÆÆÍÇË·÷Æâ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï´Ú¹ñ¤¬6²ó¤Ë1ÅÀÃ¥¤Ã¤Æ6-1¤È¤·¡¢Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£ÅÀº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ò·ï¤ò½ä¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÅÀº¹¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÇòÇ®¤¹¤ë»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ê¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ6-1¤Î»î¹ç¤ò¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÀäÌ¯¤ÊÅÀº¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«´Ú¹ñÂÐ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë