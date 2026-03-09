ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが９日、都内で楽曲提供を行った女性５人組アイドルグループ「Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈａｒｍ」のデビューライブ前に激励に訪れた。

ＤＪ活動４５周年で初めてアイドルに楽曲を提供。「ＳＨＩＮＩＮ ＢＡＢＹ〜ＢＥＡＴでとりＫＯＯ〜」（春頃配信予定）は８０年代のユーロビートを参考に制作した。ＫＯＯは「ＤＪ活動４５周年イヤーということで色んなコラボや挑戦とかをしていきたい中で、アイドルソングを作りたかった。オファーをいただいてすぐにできました」と喜んだ。続けて「ライブでファンの皆さんと一体化してほしいので、コールをできるように心がけて作りました」と曲に込めた思いを明かした。

メンバーの霧島あぁやはＴＲＦの大ファン。受験期などにはＴＲＦの楽曲を聞きテンションを上げていたという。霧島は「うれしすぎて、目が合った瞬間号泣しました」と初対面を回顧。ＫＯＯも愛の告白に「うれしみＤＯ ＤＡＮＣＥ」と決めぜりふで返した。

ＴＲＦは間もなく結成３５周年を迎える。長年活躍し続ける秘訣（ひけつ）を問われると、ＫＯＯは「まず、解散しないこと。解散しなければずっと続けられるので」と笑顔。続けて「失敗してもみんな連帯責任です、グループは。なので、それぞれ一人一人が自分のポジションをしっかり守って、ワンチームを作っていくのが（大事）。それと、みんなが目指すものを１つ作っていくといいかなと思います」と芸能界の先輩から５人へ金言を贈った。