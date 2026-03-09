ミラノ・コルティナパラリンピックが日本時間の7日、開幕しました。長野県勢は4つの競技に7人が出場。この週末に行われた競技を振り返ります。



日本時間の7日未明に行われた開会式。日本人選手は総勢44人、長野県勢は7人が4つの競技に出場します。



■パラアイスホッケー■

初戦に臨んだのは県勢4人が代表入りするパラアイスホッケー。8チームが2つに分かれて予選を戦い、それぞれ上位2チームが準決勝に進みます。初戦、世界3位のチェコと対戦する日本。第1ピリオドの6分過ぎ…。





ゴールを決めたのは長野市出身の新津和良選手！貴重な先制点を日本がもぎ取ります。しかし、強豪チェコに2点を取られ2対1の第2ピリオド。日本の新エース、20歳・伊藤選手の得点で同点に追い付きますがその後再び相手に得点を許し2対3で敗れました。キャプテン 熊谷選手「戦い方によっては勝てる、ものにできる試合だったので、これからの若い選手たちにとって自信になるのかなと思います」日本の第2戦は、日本時間のあす未明にカナダと対戦します。■パラスキー滑降■木やりが響いたのは岡谷市のパブリックビューイング会場。市民など120人が声援を送った先は…。パラアルペンスキーの小池岳太選手。岡谷市出身の43歳にして、パラリンピックは6大会連続の出場です。今大会、立って滑るクラスで5種目に出場を予定し、その最初の種目は「滑降」。初めて参加した2006年トリノ大会と同じイタリアの地で、目指すのは集大成の滑り！1分23秒13で最終順位は15位となりました。地元で見守った父・忠雄さんは…。父・小池忠雄さん「納得できる滑りをやったんじゃないかなと親としては思います。一番危険なリスクの高い種目は終わりましたので、あさってからは本当にメダルを狙いに、もう集大成ですので」小池選手は日本時間の9日、男子スーパー大回転に出場する予定です。■スノーボードクロス■日本人の女子選手として初めてスノーボードの日本代表に選ばれた長野市在住の坂下恵里選手。おととい行われた予選を7位で通過し準決勝に進出。初出場で8位入賞となりました。坂下恵里選手「日本人女性初というところで本当にそこにめがけて今までやってきた中でこの舞台に立てたことは本当に自分一人では成し遂げられませんでしたし回りの方々に感謝の気持ちでいっぱいだと思います」坂下選手は14日に行われるスノーボードバンクドスラロームにも出場する予定です。■車いすカーリング■8チームが総当たりで対戦し上位4チームが準決勝に進出する車いすカーリング混合ダブルスの1次リーグ。南佐久郡南相木村出身の61歳、中島洋治選手とペアの小川亜紀選手です。2勝3敗で迎えた第6戦のエストニア戦。ここで負ければ準決勝に進めず、後がありません。第3エンドまでは相手にリードされ追い掛ける展開が続く日本。第5エンドで逆転に成功。8対3で日本が勝利し通算3勝3敗としました。小川亜希望選手「信じてました。」中島洋治選手「ここで勝てて何とかトーナメントに行く可能性を残せているのであす（きょう）はトーナメントに上がるつもりで勝利を目指して頑張りたいと思います」日本は９日夜、8チーム中4チームが進む準決勝進出を懸けてラトビアとの一戦に挑みます。