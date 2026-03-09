中島健人、「XTC」「IDOLIC」をメドレー披露 あふれる色気に大反響「肩!!!!!!」「プロフェッショナルセクシー」
歌手で俳優の中島健人が、9日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』(後7：00〜8：55)に出演し、最新アルバムから「XTC」と「IDOLIC」の2曲をSPメドレーで披露した。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
今回は、おかわりライブとして同番組2回目の披露。黒の革ジャンでワイルド＆クールな雰囲気たっぷりに激しいダンスと歌を全力パフォーマンスした。「IDOLIC」では恒例のジャケットプレイで白タンクトップからのぞく肩を見せて惜しみなく色気を放った。
SNSでは、「かっこよすぎてやばい」「肩!!!!!!」「セクシーの化身すぎる」と大反響。「#ハイパーセクシーXTC」がトレンド1位を獲得、「プロフェッショナルセクシー」がトレンド入りした。
