TRFのDJ KOO（64）が9日、都内で新人アイドルグループ「Bright Charm」デビューライブを前に、公開リハーサルに出席した。

同グループに楽曲提供した「SHININ BABY〜BEATでとりKOO〜」は、DJ活動45周年イヤーで1発目となるアイドルへの楽曲提供となり、「45周年でアイドルソングを作りたかった。80年代のユーロビートを元気に踊るアイドルを見たかったので、オファーを受けてすぐにできました」と明かした。メンバーのセリフパートやファンがコールを入れやすいを作るなどライブで盛り上がれる1曲となり、「実際にDJが回しても盛り上がるし、DJ仲間も『これは上がる』と言ってもらえた」と自信を見せ、「リズムネタ芸人だと思われているけど、作曲もできるアピールにもさせてもらった」と笑いを誘った。

メンバーの霧島あぁやはTRFの大ファンといい「元々ダンススクールでTRFの曲を借りて踊っていた。聴いていて楽しくなるし、ダンサーとして踊っていて楽しかった。受験の時も『EZ DO DANCE』を流して気持ちを上げていた」と、初対面に大喜び。KOOも「うれしみDO DANCE！」と笑みを浮かべていた。