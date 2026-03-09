【編集部員が選んだ「指名買い」】2026年2月掲載記事からイチオシアイテムをピックアップ！

GoodsPress Web編集部員が選んだ「指名買い」

新しい季節の始まりに、仕事も遊びもアップデートしてくれるモノを取り入れてみませんか。今回ピックアップしたのは、2月に公開した記事の中からGoodsPress Web編集部員が「指名買い」したいプロダクト5選！

機能性やデザインへのこだわりが詰まった養生マットからシューズ、時計、シューズまで、編集部員はなぜ、そのアイテムれを指名買いしたいのか。選びの理由とともにご紹介。

毎日の暮らしや身につける時間が、少し楽しく、少し豊かになる。そんな"ちょうどいいワクワク"をもたらしてくれるアイテムをお届けします。

【編集部 手柴の指名買い】

UNIVERSAL OVERALL PROFESSIONAL

「Protection mat」（8250円）



作業現場での安全性を担保しつつ、ファッション性を高めたアイテムを展開するユニバーサルオーバーオール プロフェッショナル。同ブランドの養生マット「Protection mat」は鮮やかなカラーが目を引きます。作業現場ではもちろんですが、我が家にラグとして迎え入れたいアイテムです。

サイズごとに色分けされた3枚セットで、作業現場でも一目で判別できる視認性の高さが特徴です。床や荷物の保護に役立つ本来の用途に加え、車内の汚れ防止やDIY、ガレージ作業、キャンプ時の荷物置きなど多用途に活躍する実用的なアイテムです。

>> 養生マットがこんなにお洒落でいいの？ユニバーサルオーバーオール発、ハイビズカラーのマットが便利すぎ

【編集部 若澤の指名買い】

ボール ウォッチ

「エンジニア III マーベライト クロノメーター 40」（38万5000円）



ここ数年、腕時計のトレンドを牽引するカラーといえばゴールド系。ただ、やり過ぎは禁物ということでおすすめがコチラ。華やかさはありつつも派手すぎない絶妙な加減が魅力。ボールウォッチだけに、タフさも折り紙付きです。

サンレイ仕上げの文字盤が上品な輝きを放ち、ビジネスシーンにも自然に馴染みます。自発光マイクロ・ガスライトにより昼夜を問わず高い視認性を確保し、C.O.S.C.認定クロノメーターの精度と80,000A/mの耐磁性能も装備。904Lステンレスケースと100m防水を備え、日常から出張まで安心して使える一本です。

>> 今欲しいのはこんな時計。上品さとタフさを併せ持つボール ウォッチの注目作

【編集部 円道の指名買い】

ソニー

「Linkbuds Clip」（実勢価格：2万9700円前後）



ソニーが参入したことで、“ながら聴き”の主流が「イヤーカフ型」であることを決定付けた気がします。ボイスブーストのようなイヤーカフ型の弱点を補う機能の数々は、耳を塞ぐのが苦手な身としては「待ってました」のひと言です。

耳のフチに装着する設計で周囲の音を聞きながら使えるのが特徴。フィット感を調整できるクッションや、声を聞き取りやすくする「ボイスブースト」、音漏れを抑えるモードを搭載。骨伝導センサーとAIによる通話ノイズ低減にも対応し、ながら聴きの使い勝手を高めたモデルです。

>> ソニーからも出るぞ！イヤーカフ型イヤホン「LinkBuds Clip」の実力やいかに

【編集部 山口の指名買い】

メレル

「Jungle Trek Mule」（1万6500円）



流線型のデザインで抜け感がありつつ、アッパーのスエードレザーでジャングルモックらしさも両立。街履きはもちろんですが、登山後のアフターシューズとして履いていたら、めちゃかっこいいのでは？

通気性の高いニットやメッシュ、スエードレザーなどを採用し、街でも使いやすいアーバンアウトドア仕様に再構築。FloatMaxフォームやFLEXconnectによる快適な履き心地と、独自ラバーの高いグリップ力も備え、従来の脱ぎ履きのしやすさと快適性を継承したモデルとなっています。

>> まだの人、そろそろじゃない？ 世界的ロングセラー メレル「ジャングルモック」に街に馴染む新作2モデル登場

【編集部 澤村の指名買い】

オリエントスター

「M42 ダイバー1964 1st エディション F6 デイト 200m」（15万700円）



ボリューミーでソリッドな無垢ステンレス製の回転ベゼルと、ブルーグレーからブラックへと移ろうグラデーションの文字盤は、ダイバーズながら落ち着いた印象でビジネススタイルにもピッタリ。しかも機械式で、この価格。機械式デビューの1本としても狙い目です。

1964年のダイバーズ「オリンピアカレンダーダイバー」を原点に、ISO規格準拠の200m防水で現代的に再構築。ブルーグレーからブラックへと変化する文字盤は夜空と深海を表現しています。自社製キャリバーF6N47やパワーリザーブ表示を搭載し、世界700本限定で展開される記念モデルです。

>> オリエントスター75周年の限定ダイバーズはブルーからブラックへ移ろうダイヤルカラーが絶妙です

＜文／GoodsPress Web＞

