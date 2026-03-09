3月8日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】美スタイル際立つブラックコーデSHOTも公開

板野は、自身のInstagramアカウントにて、「新車」「と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい」「半年前の時差投稿‎ RANGE ROVER イヴォーク」と、約半年前に購入したという新車の写真や、キャミソールにミニスカートという美スタイルを披露したブラックコーディネートなどを公開。

続けて、「ホイールもマットブラックに。 内装もブラックにするか迷ったけど」「砂汚れとホコリが気になりそうで… グレージュ(グレーホワイト)にしてみた」と、娘がいることも考慮した内装にしたと説明した。

また、「あと汚れるのを恐れて車内土禁にしてる 足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない。」「Googleマップと車内ナビどっちも設定する。（トンネル入って電波なくなるから）」「好きな曲かけないと運転できない。 その上で携帯充電しながら運転したい。サイドミラーの位置毎回気になる」「我ながら、友美めんどくさw」と、運転のこだわりについても綴った。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵な内装」「最高にかっこいい」「似合いすぎる」「ともちん、めっちゃ可愛い」などの反響が集まっている。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。私生活では、2021年1月に高橋奎二選手（東京ヤクルトスワローズ所属）との結婚を報告し、同年10月に第1子女児の誕生を発表している。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより