【ミラノ コルティナ五輪】「銀メダリスト」で印象に残った選手ランキング！ 2位「鍵山優真」、1位は？

【ミラノ コルティナ五輪】「銀メダリスト」で印象に残った選手ランキング！ 2位「鍵山優真」、1位は？