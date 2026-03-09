「同じ時代に生まれて良かった」橋本環奈、美脚際立つルームウエア姿を披露「オチを期待してしまうw」
俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは3月6日、投稿を更新。橋本さんのルームウエア姿を収めた動画を公開しました。
【動画】橋本環奈の美脚
ファンからは「天使でしょうか」「同じ時代に生まれて良かったです」「ピンクいっぱいで可愛すぎます！！」「目の保養になります！」「究極の天使」「なんだろ、オチを期待してしまうw」「可愛すぎて反則だよ」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「可愛すぎて反則だよ」同アカウントは「時計ブランドAngel Heartからライフスタイル雑貨を取り扱う新ライン『AH』がデビューしました」とつづり、1本の動画を投稿。ピンクのルームウエアに身を包んだ橋本さんの姿が映っています。ルームウエアはショートパンツで美脚が際立っています。もこもことしたデザインが印象的で、橋本さんのかわいらしい雰囲気とよくマッチしています。
「環奈ちゃん、頑張って」同アカウントは、撮影のオフショットもたびたび公開しています。2月9日には「冬の屋上での撮影は寒いですね」と、寒空の下、耳当てにコート、ひざかけを掛けて座って待機する橋本さんの写真を1枚公開。橋本さんは大きなクッションに手を入れ、それに顎を乗せています。コメントでは「丸くなって完全防寒してる環奈ちゃんかわいすぎる」「環奈ちゃん、頑張って」「風邪引かないようにね」などの声が集まっているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
