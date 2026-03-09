Q. 春は体がだるく、心身不調になりがちです。これは「春バテ」でしょうか？【医師が解説】
A. 寒暖差や環境変化による不調が増える季節です。上手に対策を「春バテ」という言葉は医学的に正式なものではありませんが、春先に心身の不調を感じる人は少なくありません。冬から春への季節の変わり目は、1日の中での寒暖差が大きい季節です。さらに、新生活シーズンのため、環境変化も大きな時期でもあります。社会人なら社内での人の異動や新年度の仕事、学生なら進級や卒入学などの変化を迎える時期に当たるため、心身への負担も高くなる季節です。
自律神経を整え、いわゆる「春バテ」を防ぐために、以下のポイントを意識してみましょう。
・寒暖差への対策をする：脱ぎ着しやすい服装で、体温調節をこまめに行う
・良質な睡眠をとる：就寝前のスマホを控え、心身をリラックスさせる
・ゆっくりと入浴する：副交感神経を優位にするために、ぬるめのお湯にゆっくり浸かる
・適度に運動する：ウオーキングなどの軽い運動で血行を促進する
無理をせず、できるところから生活リズムを整えることが大切です。自分のペースを上手につくって、新しい季節を気持ちよく迎えてください。
▼清益 功浩プロフィール
小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤十字社和歌山医療センター、京都医療センターなどを経て、大阪府済生会中津病院にて小児科診療に従事。論文発表・学会報告多数。診察室に留まらず多くの方に正確な医療情報を届けたいと、インターネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。
(文:清益 功浩（医師）)