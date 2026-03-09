「大興奮なう」畑芽育、大胆イメチェン報告に反響！ 「aikoさんみたい！」「かつらじゃないよね？笑」
タレントで俳優の畑芽育さんは3月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿に「なんだこの天使は」「aikoさんみたい！」といった声が寄せられています。
【写真】大胆にイメージチェンジした畑芽育
ファンからは「待ってガチ可愛い!?」「なんだこの天使は」「大興奮なう」「なんのサプライズですか」「かつらじゃないよね？笑」「ドラマこのビジュなの」などの声が。ほかにも「aikoさんみたい！」「ビリーアイリッシュみたい」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「なんのサプライズですか」畑さんは「染めました」とつづり、4枚の写真を投稿。茶髪に金メッシュを入れたスタイリッシュなヘアスタイルに変わっています。派手な髪色のイメージがあまりないため、大胆に変化した印象です。
Xには自撮りショットを公開また同日、畑さんは自身のX（旧Twitter）も更新。「髪染めました！」と報告し、自撮り写真を公開しています。この投稿には「待って金メッシュは流石に聞いてなさすぎる」「可愛すぎて爆沸き」「脳がエラーしました」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
