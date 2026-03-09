¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¡WBC3Ï¢¾¡¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡È¤¤¤¤»Å»ö¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¡Ö¹¶·â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤ò¹¹¿·¡£WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÂÇÀþ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤¬¡Ö¹¶·â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤À¡£
¡¡3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ½ÐÎÝÎ¨¡¦727¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡¦615¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¸»ÅÄÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤ò²ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó1»à»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¼é¤ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ËÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»Íµå¤òÁª¤ó¤Çº´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë·Ò¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤¬ÊÂ¤Ö½ÅÎÌÂÇÀþ¤¬¼«Ëý¤À¤¬¡¢¸»ÅÄ¤Î»Å»ö¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÂÇ¤ÄÊý¤Ç¤â·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã·îÁª¼ê¤â½ÐÎÝÎ¨5³ä¡Ê¡¦500¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤«¤é¾å°Ì¤Ë·Ò¤²¤ëÎ®¤ì¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾Î»¿¤·¤¿¡£