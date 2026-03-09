横浜市中区の認可保育所で園児が複数の園児から誹謗（ひぼう）中傷などのいじめを受けたにもかかわらず、保育所などが適切な対応をとらなかったとして、保護者らは９日、同市に対して第三者調査委員会の設置や調査を求める申し入れ書を提出した。

運営会社にも、謝罪や損害賠償を求めた。

代理人弁護士によると、園児は年長クラスだった２０２４年夏以降、園児２人から容姿への誹謗中傷を受け、卒園間近の２５年３月には「しね」などと書かれた手紙を渡された。保育所は事案を把握していたが、保護者に報告していなかった。後に、保護者に対し、手紙の存在は認めた上で「よくあるトラブル」と説明。保護者は同区こども家庭支援課に相談したが、保育所の対応を擁護するような回答だったという。

園児は心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症。未就学児はいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」の調査の対象外となっているが、弁護士らは、この事案も重大事態に準じたものとして認定することや、第三者調査委員会を設置して事実関係の調査や再発防止策の策定を行うことなどを市に申し入れた。

９日に同区内で記者会見を開いた４０歳代の母親は、「園や区の対応は納得できない。再発防止、環境整備を行ってほしい」と話した。市こども青少年局は、事実確認の過程で園には口頭で指導しているとした上で、「内容を真摯（しんし）に検討する」とコメント。保育所の運営会社は「内容を精査している」とした。