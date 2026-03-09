「인디즈（インディジュ）」の意味は？音楽通なら知っておきたい！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「인디즈（インディジュ）」の意味知ってる？
「인디즈（インディジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？
語源は、英語の「independent（インディペンデント）」ですよ。
いったい、「인디즈（インディジュ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「インディーズ」でした！
「인디즈（インディジュ）」は韓国語で「インディーズ」を意味します。
インディーズとは、大手資本やプロダクションに所属せず、独自のブランドやレーベルで活動する独立性の高いアーティストのこと。
対義語であるメジャー（大企業）が安定した資金と流通網を持つ一方で、インディーズは自由度と独自性で勝負する傾向があるんだとか。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『ヤマハミュージックメディア』
ライター Ray WEB編集部