「인디즈（インディジュ）」の意味は？音楽通なら知っておきたい！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい、「인디즈（インディジュ）」はどういう意味なのでしょうか。

「인디즈（インディジュ）」という言葉を聞いたことはありますか？

正解は、「インディーズ」でした！

「인디즈（インディジュ）」は韓国語で「インディーズ」を意味します。

インディーズとは、大手資本やプロダクションに所属せず、独自のブランドやレーベルで活動する独立性の高いアーティストのこと。

対義語であるメジャー（大企業）が安定した資金と流通網を持つ一方で、インディーズは自由度と独自性で勝負する傾向があるんだとか。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『Kpedia』

・『ヤマハミュージックメディア』