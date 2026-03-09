お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。夫婦のリアルな会話を公開した。

２月２６日に４１歳の誕生日を迎え、当日に誕生日ライブを行っていた藤本。ライブ帰りの車内で庄司が「いやいや、素敵でしたよ、本当に」と口を開くと、藤本は「すごいなんかカッコつけてない？何なの？」と返したという。

庄司は藤本のツッコミに笑った後、再び「いや、素敵だったよ、本当に。やっぱ歌はいいね」としみじみ。その後も２人はライブについて振り返り、お互いをねぎらったとした。

この動画にファンからは「世界一の恋人であり、夫婦だ」「ほんといい夫婦 出会いから現在までを、映画化してほしいなぁ」「夫婦がリスペクトし合っているのがわかる、ほんと尊い会話です なんかもう聞いているだけでこちらも幸せお裾分けしてもらいました…」「庄司さんがめちゃくちゃ余韻に浸って幸せを噛み締めていて 自分の事のように喜んでくれる庄司さんは素敵」「はぁ…素敵なご夫婦だなぁホントに」などの声があがっている。