RMKの新作クレンジングオイル登場！美容液仕立てでうるおう贅沢クレンジング体験

毎日のメイクオフを、もっと心地よく贅沢な時間に。コスメブランド「RMK」から、美容液のような使い心地を叶える新作クレンジングオイルが登場しました。洗浄力の高さとスキンケア後のようなうるおい感を両立し、忙しい夜でもストレスなくメイクオフできるのが魅力。さらに、爽やかな香りに包まれながらクレンジングできるのも嬉しいポイントです♡今回は、2026年3月6日に発売された注目アイテムの魅力を詳しくご紹介します。

美容液仕立ての新感覚クレンジング

2026年3月6日（金）に発売された新商品は、洗浄力と保湿力の両方を追求した美容液仕立ての2層クレンジングオイル。

メイクオフのためのオイル層と、7種類の美容成分を配合した美容複合成分SC*1（保湿）を贅沢に組み合わせ、まるでスキンケアをしているような感覚でメイクを落とせます。

洗いあがりはつっぱりにくく、しっとりとうるおいのあるなめらかな肌へ。乾燥が気になる季節や、クレンジング後の肌のごわつきが気になる方にもおすすめの処方です。

*1 グリセリン、ジグリセリン、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ローヤルゼリー、ベビーピーチエキス、ラベンダーエキス

クイックメイクオフで肌負担を軽減

RMK セラム クレンジングオイル



価格：4,180円（税込）

本アイテムは、従来とは異なるメカニズムを採用し、スピーディーなメイクオフを実現。

メイクリリースオイル*2がメイク膜にすばやく浸透し、やさしくなじませるだけでメイクを浮かび上がらせます。

少量の水と混ぜる乳化プロセスも不要なため、摩擦による肌負担を抑えながらクレンジングできるのもポイント。落ちにくいウォータープルーフマスカラやポイントメイクもすっきりオフできます。

さらに、まつ毛エクステをしている方でも使用可能です（一般的なグルー〈シアノアクリレート系〉使用の場合）。

容量：175mL

*1 RMK従来品との比較

*2 イソドデカン(洗浄成分)

爽やかな香りで至福のクレンジング時間

クレンジングタイムを心地よく演出するのは、シトラス＆フローラルハーブのアロマティックな香り。

すっきりとしたシトラスの爽やかさに、ハーバルやグリーンフローラルのリラックス感が調和し、一日の終わりにぴったりの香りです。

メイクを落とす時間を、肌と心を整えるリラックスタイムへ♪香りに包まれながら、贅沢なクレンジング体験を楽しめます。

毎日のクレンジングを贅沢ケアに

メイクを落とすだけでなく、うるおいケアまで叶えてくれるRMKの新作クレンジングオイル。

クイックなメイクオフ、しっとりとした洗いあがり、そして心地よい香りと、毎日のクレンジングをワンランク上の時間に変えてくれる魅力が詰まっています。

忙しい日々の中でも肌をやさしくケアしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡