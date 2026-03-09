＜住居侵入！？狙われた家＞心配する夫「病院へ行った方がいい…」まさか私の妄想！？【第3話まんが】
私はアンナ。夫のコウシロウと、小学5年生の息子との3人家族です。私たちが暮らしているのはオートロック付きの賃貸マンションの一室です。最近私は家の様子にちょっとした違和感を抱いています。留守にすると物の位置が微妙にズレていたり、お菓子が減っていたり、勝手にチャンネルが変わっていたり……。けれど私の勘違いかもしれません。もしかしたら人間じゃない何かの仕業なんでしょうか。それならそれで、はっきりさせたいです。
見守りカメラは充電式で、一度セットすると数時間の録画ができます。さっそくリビングの方向が映るように置いてみましたが、その日は何の異変も感じませんでした。すると夫が、私に向かって言いにくそうに話を切り出しました。
夫が同僚に相談したところ、本気で私のことを心配されてしまったとか。「もしかしたら奥さんが自分でお茶を飲んだ後、減ってるって驚いている映像が録れるんじゃないの」と言われたそうです。えぇ、原因は私なの……？
私はその日、銀行から下ろしてきた現金を何枚かの封筒に分けました。
そしてテーブルに置いたまま寝たのです。
すると翌朝、上の部分を折ったはずなのに開いている封筒がありました。
これが違和感じゃなくて何なのでしょう。
間違いなくわが家に異変が起きています。
これではっきりするはず……！
人間じゃないものが家のなかで悪さしているのか、はたまた記憶力が弱った私の勘違いなのか。
私はさっそく見守りカメラの録画映像を確認することにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
見守りカメラは充電式で、一度セットすると数時間の録画ができます。さっそくリビングの方向が映るように置いてみましたが、その日は何の異変も感じませんでした。すると夫が、私に向かって言いにくそうに話を切り出しました。
夫が同僚に相談したところ、本気で私のことを心配されてしまったとか。「もしかしたら奥さんが自分でお茶を飲んだ後、減ってるって驚いている映像が録れるんじゃないの」と言われたそうです。えぇ、原因は私なの……？
私はその日、銀行から下ろしてきた現金を何枚かの封筒に分けました。
そしてテーブルに置いたまま寝たのです。
すると翌朝、上の部分を折ったはずなのに開いている封筒がありました。
これが違和感じゃなくて何なのでしょう。
間違いなくわが家に異変が起きています。
これではっきりするはず……！
人間じゃないものが家のなかで悪さしているのか、はたまた記憶力が弱った私の勘違いなのか。
私はさっそく見守りカメラの録画映像を確認することにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子