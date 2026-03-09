『初音ミク』4/14発売の新バージョンのビジュアルと、記念ソングの英語歌唱デモ動画が公開！ 新ビジュアルは人気イラストレーター・LAM描き下ろし

待望の『初音ミク V6』ついに新ビジュアル解禁！ 英語歌唱デモやDTM即戦力となる豪華付属ソフトも見逃せない！

ネット発の音楽ブームを生み出し、今や世界的なバーチャルシンガーとして活躍する初音ミク。

思い通りの歌声をパソコンで作れる定番ソフトの最新作『初音ミク V6』が、2026年4月14日（火）にいよいよリリースされます。

これに合わせ、ついに人気イラストレーター・LAM氏が描き下ろした新ビジュアルが初公開されました！

風通しが良く現代的な雰囲気と、普遍的な「初音ミクらしさ」が同居するデザインは必見です。

さらにメインとなる新ビジュアル解禁にとどまらず、Crusher氏書き下ろしの記念ソングによる英語歌唱デモ動画も公開！ より自然な発声を実現した歌声はクリエイターの想像力を大いに刺激してくれます。

本格的な音楽制作がすぐに始められるDAWソフト「Cubase LE」が付属するほか、過去製品ユーザーに向けたお得な優待販売も見逃せません。現在デジタルストア「SONICWIRE」にて予約受付中！

新しいミクと一緒に、あなたも創作の世界へ飛び込んでみませんか？

（以下、プレスリリースより）

『初音ミク V6』新ビジュアル＆英語歌唱デモ動画を初公開！ イラスト制作はLAMさん！

『初音ミク』開発プロデューサー・佐々木渉のコメントも掲載！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、2026年4月14日（火）に正式リリースする歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』のパッケージイラストを公開いたしました。

イラストレーター・LAMさんによる、新デザインの初音ミクです。

また、本日のイラスト公開にあわせて、英語歌唱のデモンストレーション動画も新たに公開いたしました。

アメリカを中心に活躍されている音楽クリエイター・Crusherさんが書き下ろしてくださった記念ソング『Like a Shooting Star』（https://youtu.be/teA1BPNCAQY）のワンコーラスを通して、生成パラメーターによってより自然な発声が可能となった『初音ミク V6』の英語歌唱をお楽しみいただけます。

『初音ミク V6』には、本格的な音楽制作が可能なDAWソフトウェア「Cubase LE」も付属しているため、製品を手にしたその日からすぐにパソコンを使用した音楽制作（DTM）をスタートできます。

予約受付はすでに開始しておりますので、詳細はデジタルクリエイター向けダウンロードストア「SONICWIRE（ソニックワイヤ）」上のティザーページからご確認ください。

SONICWIRE『初音ミク V6』ティザーページ：https://sonicwire.com/product/virtualsinger/special/miku-v6

現在“ボカロ文化”として親しまれているインターネット発の創作文化が花開いたのは、2007年に発売した『初音ミク』の最初のソフトウェアがきっかけでした。

同製品で作られた音楽が次々とインターネット上に投稿されたことで、イラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が世界規模で拡がり、ひとつの文化現象を巻き起こしたのです。

最後に、2007年の企画当初から『初音ミク』の開発を手掛けている当社の佐々木渉のコメントを掲載いたします。

今なお拡がり続ける創作文化に、あなたも作り手として参加してみませんか？

改めて、リリースを来月に控えた初音ミクV6についてコメントさせて頂きます。