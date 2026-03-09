鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第７話が８日に放送された。

刑事儀堂歩（鈴木亮平）に成りすました早瀬陸（鈴木亮平２役）が、妻早瀬夏海（山口紗弥加）殺害に関与したと告白した幸後一香（戸田恵梨香）を追う中で、マチ（上野鈴華）たちのＮＰＯ法人「しぇるたー」にも被害が及び…。

事後処理のために合六亘（北村有起哉）の恐怖食事会が久々に開催され、第２話以降、全く登場しなくなっていた食事会メンバーの菊池（塚地武雅）とサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）が登場した。

実は重要人物なのかと注目される中、冬橋航（永瀬廉）がマチや「しぇるたー」を巻き込みたくないと言うと、菊池が「ああー、家出ちゃんたちの隠れ家！？まだやってたんだ、ハハハハハ」とＮＰＯをこけにして笑った。

ネットでも話題に。「塚地久々の登場」「久々に見たｗ」「塚地意外とサイコパス」「ラスボスだったり」「潜入捜査？」「警察のスパイ説」「いつか埋められるの？」「めっちゃ嫌なやつだった」「喋った！と思ったら嫌なやつぽかったし」「なんなの？」「あそこでご飯食べてるだけだよね？」「まさかのゲス役で裏切られた」と反応する投稿で盛り上がっている。