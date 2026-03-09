高垣彩陽 feat. 城田優、TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』オープニング主題歌「愛のファンファーレ」アニメMVを公開！
現在放送中のTVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』のオープニング主題歌、高垣彩陽 feat. 城田優「愛のファンファーレ」のアニメMVが公開された。
本映像は、楽曲「愛のファンファーレ」に乗せてアニメ本編の名シーンをふんだんに使用したアニメMV。主人公ティアラローズと王太子アクアスティードを中心に描かれる華やかでロマンティックな物語の世界観を、楽曲の高揚感あふれるサウンドとともに楽しむことができる映像作品となっている。
アニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』は現在放送中。物語もいよいよ佳境へと差し掛かり、今後の展開にも注目が集まっている。MVとともに、アニメ本編の物語の行方にもぜひ注目してほしい。
●リリース情報
高垣彩陽 feat. 城田優
「愛のファンファーレ/魔法の音」
2026年3月4日発売
品番：SMCL-980
価格：￥2,000（税込）
＜収録内容＞
1.愛のファンファーレ（TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』オープニング主題歌）
Lyrics：ふるーり Music：ふるーり・SAKURAmoti Arrangement：SAKURAmoti
2.魔法の音（TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』エンディング主題歌）
Lyrics：城田優 Music：城田優, Mitsu.J Arrangement：Mitsu.J, 城田優
3.愛のファンファーレ -Instrumental-
4.魔法の音 -Instrumental-
購入はこちら
https://mra.lnk.to/Odn47H
配信中
高垣彩陽 feat. 城田優
「愛のファンファーレ/魔法の音」
配信リンクはこちら
https://mra.lnk.to/afmo
●作品情報
TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』
2026年1月11日(日)より放送中！
TOKYO MX 毎週日曜日 23時00分〜
ＫＢＳ京都 毎週月曜日 23時00分〜
サンテレビ 毎週月曜日 23時30分〜
ＢＳ日テレ 毎週月曜日 23時30分〜
AT-X 毎週火曜 21時30分〜
リピート放送：毎週（木）9時30分〜／毎週（月）15時30分〜
ｄアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信中！
毎週日曜日 23時30分〜
その他各配信サイトも順次配信
※放送・配信日時は予告なく変更になる可能性がございます。
©ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』公式サイト
https://akudeki-anime.com/
高垣彩陽オフィシャルサイト
https://www.takagakiayahi.com/
スフィアポータルサイト
https://sphere.m-rayn.jp/
