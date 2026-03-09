12星座×タロット占い「獅子座（しし座）」2026年3月9日（月）〜3月15日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月9日（月）〜3月15日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■獅子座（しし座）
カード：カップのキング（逆位置）
感情的な判断が裏目に出やすい週。特に職場での言動は、いつも以上に冷静さを意識しよう。「自分が正しい」という確信があるときほど一度立ち止まること。感情のコントロールが、この週の評価を左右する。抑えるのではなく観察すること。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■獅子座（しし座）
カード：カップのキング（逆位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4