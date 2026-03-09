■【兄夫婦が私の財布を狙ってる】のあらすじ奨学金を返済しながら都会でひとり暮らしをしている陽菜は、兄夫婦である拓也と美奈子からしょっちゅうお金の催促があり困っていた。あるお正月に兄夫婦が実家乗っ取り計画を立てていることがわかる。しかし兄夫婦が財産だと思っていたものは負動産だったことが判明し、さらに父からきつく自立を促される。意気消沈する兄夫婦だったが、じつは実家乗っ取り計画を立てていたのは、美奈子の母だったようで…。