■【兄夫婦が私の財布を狙ってる】のあらすじ

奨学金を返済しながら都会でひとり暮らしをしている陽菜は、兄夫婦である拓也と美奈子からしょっちゅうお金の催促があり困っていた。あるお正月に兄夫婦が実家乗っ取り計画を立てていることがわかる。しかし兄夫婦が財産だと思っていたものは負動産だったことが判明し、さらに父からきつく自立を促される。意気消沈する兄夫婦だったが、じつは実家乗っ取り計画を立てていたのは、美奈子の母だったようで…。

実家乗っ取り計画を立てた義母に家を追い出される⁉


家を追い出された拓也は、いつもの遊ぶ仲間に連絡をしますが、次々に断られる羽目に…。そこで仕方なく、「いつもの手」に頼ろうとしますが…。

誰も助けてくれない…俺はどうなる？


着るものもあまり持たずに出てしまい、会社行くのにもお金がかかる。これまでなら母に言えばお金を振り込んでくれたのに、母には電話を切られてしまい…。

途方に暮れる拓也の前に現れたのは…？

そしてお金がない拓也と美奈子は、子ども3人を抱えてどうやって生活をしていこうとするのか…？　

(ウーマンエキサイト編集部)