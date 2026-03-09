プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」は９日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで千秋楽を迎えた。１１日で東日本大震災から１５年。今年は東北ユースオーケストラをスペシャルゲストに迎え、３日間の公演日程を終えた。

仙台市で被災した羽生さんは、自宅から避難所に向かう夜空で見た星空に「希望の光」を感じ、イタリア語で「星降る夜」を意味する「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」を公演名にしている。今年で４年連続４度目の開催になった。

坂本龍一さんが東日本大震災の被災地の若者と立ち上げた、東北ユースオーケストラと共演。「Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ」、「八重の桜」の２つの新演目を今回のショーで披露した。「ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」、「希望のうた」を含む計４演目を滑り、カーテンコールの「Ｅｔｕｄｅ」で締めた。公演後にマイクを握り、観客に語りかけた。

「ここは３・１１の後、遺体安置所でした。死に近い場所でもあるし、『生』がたくさんこうやって集まる場所でもあります。教授（坂本龍一さん）の音楽がここで奏でられ、こんな素晴らしいスケーターの皆さんの、祈りや愛や希望がこもった演技。皆さんにもどうかどうか、かけらでもいいので残っていてほしいなと。そして明日、この先、ずっとずっと、ちょっと苦しいなって思った時の希望となるように願っています。本当にありがとうございました。どうか、今日ある命を大切に、どうかどうか、元気でこれからもお過ごしください」と思いをこめた。

今年もハビエル・フェルナンデスさん、ジェーソン・ブラウンさん、シェーリーン・ボーン・トゥロックさん、宮原知子さん、鈴木明子さん、田中刑事さん、無良崇人さん、本郷理華さん、ビオレッタ・アファナシバさん、振付師のデービッド・ウィルソンさんが顔をそろえた。