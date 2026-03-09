「聞こえませんでした？イヤだって言ったんです」義母の命令を完全拒否！ 言いなりにならない嫁に義母は…【同居したら呼び捨て義母 Vol.4】
■これまでのあらすじ
期間限定の同居を始めた途端、義母から呼び捨てにされ、召使い扱いされるようになった妻。さらに義母は勝手に友人たちを家に呼び集め、「気が利かない嫁」と嬉々として小言を言い出した。しんどい気持ちを伝えても「家族なんだから」と笑い飛ばされ、妻は限界を迎える。
夫は優しい人です。でも諍いを嫌うタイプ。義母のことも大切にしている…それはわかるのですが、どうして義母が正しくて、私が悪いみたいに言われなくてはいけないんでしょうか…。
私は悪口なんて言ってない。
私がイヤだと感じた気持ちを伝えているだけなのに…どうして私の気持ちはわかろうとしてくれないの？
同居はあと2ヶ月ですが、嫁姑の関係はこの先もずっと続いていきます。そう考えると、今のままじゃいけない。
そう思った私は、とある行動に出ることに。義母からの命令に「イヤです」とはっきり拒否したのです。
言いなりになんかならない私の態度に、義母はどうする…？
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:1日1鶏
(月川はるの)