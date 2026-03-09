WBCオーストラリア代表から天皇ご一家に「最高すぎる!!!」贈り物 日本戦後に「素晴らしいスポーツマンシップ」と話題
オーストラリア大使館は9日、公式Xを通じて、ワールドベースボールクラシック（WBC）で日本代表と対戦したオーストラリア代表が、天皇ご一家へ贈った品物を披露した。
【写真】WBCオーストラリア代表から…天皇ご一家に贈られたチームTシャツ＆キャップ
日本とオーストラリアの試合は8日夜に東京ドームで開催され、天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご観戦された。接戦の末、日本が4対3で破り、3連勝となった。
オーストラリアチームは、公式Xで「これは日本の天皇陛下に贈られました。ここにいられることは大変光栄です」と、シャツとキャップの写真を披露。
また、オーストラリア大使館は「昨夜の日本戦には、天皇ご一家にご臨席いただき、オーストラリア代表チームとして大変光栄でした。感謝の意を表し、チームオーストラリアよりこのTシャツをお贈りしました」と伝え、「#日豪50周年」と記した。
これに対して「凄い試合になったけど、どちらも最高のチームでした。この試合を通じて日豪の友好が一層深まったと確信しました」「うわぁ…天皇陛下にTシャツ贈呈とか最高すぎる!!!」「素晴らしいスポーツマンシップに感動しました」など、多数の声が寄せられている。
【写真】WBCオーストラリア代表から…天皇ご一家に贈られたチームTシャツ＆キャップ
日本とオーストラリアの試合は8日夜に東京ドームで開催され、天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご観戦された。接戦の末、日本が4対3で破り、3連勝となった。
オーストラリアチームは、公式Xで「これは日本の天皇陛下に贈られました。ここにいられることは大変光栄です」と、シャツとキャップの写真を披露。
これに対して「凄い試合になったけど、どちらも最高のチームでした。この試合を通じて日豪の友好が一層深まったと確信しました」「うわぁ…天皇陛下にTシャツ贈呈とか最高すぎる!!!」「素晴らしいスポーツマンシップに感動しました」など、多数の声が寄せられている。