「体にいい」イメージのある玄米。

健康志向の高まりもあり、検索数が増えるなど、いま玄米への注目が高まっています！

【写真で見る】米店の店主に聞いた「玄米のおいしい炊き方」

健康志向で注目の「玄米」 白米との違いは?

山形純菜キャスター:

みなさんは玄米にどんなイメージがあるでしょうか。まず、玄米と白米の違いを見てみましょう。

▼玄米:精米していない皮付きのお米のこと

▼白米:玄米の表面を削って精米したもの



精米というのは、玄米の胚芽やぬか層を取り除く作業のことで、精米の度合いも好みに合わせて変更できるということです。

では、栄養素はどう違うのか見ていきます。（日本食品基準成分表より）

▼カロリー

玄米:346kcal

白米:342kcal

▼食物繊維

玄米:3g

白米:0.5g

▼ビタミンE

玄米:1.2mg

白米:0.1mg

▼マグネシウム

玄米:119mg

白米:23mg

表で見てみると、白米に比べ栄養素が高く、栄養素の9割が「ぬか層」に含まれているそうです。

検索数は9年で約2.3倍！なぜ今、「玄米」が注目されているのか?

山形キャスター:

ではなぜ今、玄米が注目されているのでしょうか。

高機能玄米協会「玄米食白書2025」によると、玄米を食べない理由として最も多いのが、「炊飯・調理が面倒だから」でした。ただ、「ぐるなび」での「玄米」の検索数は9年で約2.3倍に伸びているんです。



その背景について、お米ライターで米・食味鑑定士の柏木智帆さんによると…

▼調理の手間を避け、外食や中食で玄米を食べるようになった

▼品種改良により“食べやすい品種”（柔らかく粘りが強いもの）が増えた

美味しい白米を追求していった結果、玄米も美味しくなっていったということです。

玄米おむすび 人気の具1位は…

山形キャスター:

おにぎり専門店でも玄米のおにぎりを見ると思いますが、「おむすび権兵衛」での人気の具ランキングを見ていきます。

【白米おむすび 人気の具】

1位:紅さけ

2位:明太子

3位:和風ツナ

【玄米おむすび 人気の具】

1位:塩味

2位:紅さけ

3位:チーズおかか



玄米は「しょっぱい」や「こってりしたもの」とよく合うということです。

今後、玄米が“あるもの”に進化する！?

山形キャスター:

さらに、最近は「玄米の新たな食べ方」を探す研究が進んでいて、玄米が“あるもの”に進化するそうです。それが、「玄米スプラウト」という野菜で、吉野家ホールディングスや筑波大学などが研究をしています。

「玄米スプラウト」とは、玄米を若い葉が出るまで発芽させたもので、野菜として食べられるようになるのではないかということです。



玄米が発芽すると、ビタミンCや食物繊維など、さらに栄養素が増加し、発芽することによって玄米の成分が変わり、柔らかくなって食べやすくなるそうです。

今後、サラダや和え物、炒め物などに使えるかもしれないということです。