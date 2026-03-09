◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリア―韓国（2026年3月9日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の2位突破チームが決まるオーストラリア―韓国が9日、東京ドームで行われ、5回に逆転突破条件を満たす5点目を韓国が奪った裏にオーストラリアが逆襲の一発を放った。

韓国4―0の5回だった。このままのスコアでは試合に勝って敗退という状況で、5番指名打者のムン・ボギョンがこの日一発含む3安打4打点目の左翼フェンス直撃の適時打を放ち、ついに“突破条件を満たす”5点目を奪った。

韓国ベンチ、そして東京Dの韓国応援席が沸き、オーストラリアファンは悲鳴。だが、どよめきが収まらない5回裏に先頭の6番・グレンディニングが逆襲のソロをバックスクリーンに叩き込んだ。

だが、オーストラリアが突破条件を取り戻した直後に、再び韓国が1点を奪う。「2位」が行ったり来たりする中で、試合のない台湾の逆転突破条件もジワジワと迫る“激アツ”の展開となっている。

この日試合がない台湾を含む三つ巴のC組2位争いのしびれる展開に「1点の重みが凄い！」「目まぐるしく変わる展開に鳥肌」「ヤバいヤバイ！面白い」「最後まで目が離せない野球って…笑」「まだ結末が読めない…」「台湾もあるぞ」など反響を呼んでいる。