花粉症の人はまだまだ辛い日々が続くいま、花粉のピークはいつまで続くのか。そして、街の人たちはどんな花粉対策をしているのでしょうか。

「市販薬」は摂取のバランスがカギ！ 花粉症と闘うために

井上貴博キャスター:

花粉量は地域によって大きく差がありますが、皆さんはどのように花粉と闘っているでしょうか。

参天製薬が2月に発表した「花粉症に対する意識調査」によると、2025年に病院にかかった人（耳鼻科・眼科・皮膚科を1か所以上受診）の割合は「42.3%」です。





鼻水が出る程度の軽い花粉症の方からすれば、待ち時間を考えると病院へ行くほどではなく、市販薬で何とかなるのでは…ということで、こういう数字になるようです。

では、市販薬に対してどのような考えでいるべきなのでしょうか。みずいろ薬局の薬剤師・三浦輝久さんによると、花粉症の市販薬は大きく二つに分かれます。

【花粉症の市販薬】※主な成分

▼抗ヒスタミン薬

→アレルギー反応の抑制

「目のかゆみ」○

「鼻水」○

「くしゃみ」○

「鼻づまり」△



▼血管収縮剤

→鼻の血管の炎症抑える成分

「鼻づまり」○

「抗ヒスタミン薬」は▼目のかゆみ、▼鼻水、▼くしゃみについてある程度の効果があるとされる一方、鼻づまりに関しては効果が限定的であるといわれているようです。



一方で「血管収縮剤」は、抗ヒスタミン薬ではなかなか抑えられない▼鼻づまりについて効果を補完してくれます。しかし血管収縮剤を摂りすぎると、逆に鼻づまりを悪化させてしまいかねず、バランスをみていかなければいけません。

「抗ヒスタミン薬」にも世代の違いが? 見分けるコツ

井上キャスター:

薬剤師の三浦さんによると、抗ヒスタミン薬の中でも大きく二つに分けられるといいます。

【抗ヒスタミン薬は2種類】

▼第1世代

・眠くなりやすい

・早く効果が出やすい



▼第2世代

・眠くなりにくい

・比較的おだやかに効果が出る

最近は、第2世代の抗ヒスタミン薬が主流になってきているということです。

もっとも、これらの効果は人によって変わると思われます。ご自身の身体で試してみるというのが大切なのかもしれません。

では、抗ヒスタミン薬の第1世代第と2世代はどのように見分けるのでしょうか。

薬剤師の三浦さんは「パッケージだけで見分けるのは難しい。代表的な第1世代の成分は▼クロルフェニラミン、▼ジフェンヒドラミンなど。箱の裏で確認してください」としています。

スキンケア研究家 三上大進さん:

私の花粉症対策はだいぶ筋金入りで、眼鏡にマスクのほか、髪にも花粉をつけたくないので帽子も被っています。ただ、こうするとスマートフォンが自分を認証してくれなくなるので、どうにかしたいと思っています。

高柳光希キャスター:

私は例年耐えていたのですが、今年はもうとんでもないなと思い、ようやく薬をもらいました。今日から効果が楽しみです。

井上キャスター:

私も毎週、耳鼻咽喉科に行っています。最近、お医者さんに「ワセリンを鼻に塗るといいよ」と言われました。



花粉が入らなくなることに加え、粘膜が弱っているとダメージを受けやすいので、なるべく保湿をしたほうがいいということのようです。個人差はあると思いますが、参考にしてみてください。

立川「97%」杉並「15%」 地域差が大きい花粉飛散量

井上キャスター:

では、花粉の飛散はいつまで続くのでしょうか。

【東京都のスギ・ヒノキ花粉飛散状況】（区部3月2日、多摩地域3月5日現在）

▼立川 97%

▼小平 94%

▼青梅 93%

▼町田 74%

▼多摩 59%

▼府中 52%

▼八王子 47%

▼大田 18%

▼葛飾 18%

▼千代田 18%

▼北 16%

▼杉並 15%

よくいわれるのは、花粉症の時期が前倒しになっているということですが、立川や小平などの地域は飛散量が90%を超えています。

出水麻衣キャスター:

それはもう、花粉が飛び終わるということなのでしょうか。

井上キャスター:

基本的な花粉の総量は飛び終わるということです。しかし、その後また風で巻き上げられることなどはあります。

一方で怖いのは、杉並は15%で北は16%と、まだまだこれからの地域もあります。地域によって大きく違いがあります。

続いて2026年のスギ・ヒノキ花粉のピーク予測（日本気象協会2026年2月19日発表）によると、東京はピークの範囲が他の地域と比べて長いです。福岡ではもうピークが終わりかけている時期に東京がピークを迎え、仙台もまだまだ3月下旬にかけてピークが続きそうです（※仙台はヒノキのピークはなし）。

花粉はスギやヒノキだけでなく、年中あると考えると、それぞれ対策を講じなければいけないでしょう。

