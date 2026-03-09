いまがピーク？都心はこれから？いつまで飛散？ スギ・ヒノキ花粉ピーク予測【Nスタ解説】
花粉症の人はまだまだ辛い日々が続くいま、花粉のピークはいつまで続くのか。そして、街の人たちはどんな花粉対策をしているのでしょうか。
「市販薬」は摂取のバランスがカギ！ 花粉症と闘うために
井上貴博キャスター:
花粉量は地域によって大きく差がありますが、皆さんはどのように花粉と闘っているでしょうか。
参天製薬が2月に発表した「花粉症に対する意識調査」によると、2025年に病院にかかった人（耳鼻科・眼科・皮膚科を1か所以上受診）の割合は「42.3%」です。
では、市販薬に対してどのような考えでいるべきなのでしょうか。みずいろ薬局の薬剤師・三浦輝久さんによると、花粉症の市販薬は大きく二つに分かれます。
【花粉症の市販薬】※主な成分
▼抗ヒスタミン薬
→アレルギー反応の抑制
「目のかゆみ」○
「鼻水」○
「くしゃみ」○
「鼻づまり」△
▼血管収縮剤
→鼻の血管の炎症抑える成分
「鼻づまり」○
「抗ヒスタミン薬」は▼目のかゆみ、▼鼻水、▼くしゃみについてある程度の効果があるとされる一方、鼻づまりに関しては効果が限定的であるといわれているようです。
一方で「血管収縮剤」は、抗ヒスタミン薬ではなかなか抑えられない▼鼻づまりについて効果を補完してくれます。しかし血管収縮剤を摂りすぎると、逆に鼻づまりを悪化させてしまいかねず、バランスをみていかなければいけません。
「抗ヒスタミン薬」にも世代の違いが? 見分けるコツ
井上キャスター:
薬剤師の三浦さんによると、抗ヒスタミン薬の中でも大きく二つに分けられるといいます。
【抗ヒスタミン薬は2種類】
▼第1世代
・眠くなりやすい
・早く効果が出やすい
▼第2世代
・眠くなりにくい
・比較的おだやかに効果が出る
最近は、第2世代の抗ヒスタミン薬が主流になってきているということです。
もっとも、これらの効果は人によって変わると思われます。ご自身の身体で試してみるというのが大切なのかもしれません。
では、抗ヒスタミン薬の第1世代第と2世代はどのように見分けるのでしょうか。
薬剤師の三浦さんは「パッケージだけで見分けるのは難しい。代表的な第1世代の成分は▼クロルフェニラミン、▼ジフェンヒドラミンなど。箱の裏で確認してください」としています。
スキンケア研究家 三上大進さん:
私の花粉症対策はだいぶ筋金入りで、眼鏡にマスクのほか、髪にも花粉をつけたくないので帽子も被っています。ただ、こうするとスマートフォンが自分を認証してくれなくなるので、どうにかしたいと思っています。
高柳光希キャスター:
私は例年耐えていたのですが、今年はもうとんでもないなと思い、ようやく薬をもらいました。今日から効果が楽しみです。
井上キャスター:
私も毎週、耳鼻咽喉科に行っています。最近、お医者さんに「ワセリンを鼻に塗るといいよ」と言われました。
花粉が入らなくなることに加え、粘膜が弱っているとダメージを受けやすいので、なるべく保湿をしたほうがいいということのようです。個人差はあると思いますが、参考にしてみてください。
立川「97%」杉並「15%」 地域差が大きい花粉飛散量
井上キャスター:
では、花粉の飛散はいつまで続くのでしょうか。
【東京都のスギ・ヒノキ花粉飛散状況】（区部3月2日、多摩地域3月5日現在）
▼立川 97%
▼小平 94%
▼青梅 93%
▼町田 74%
▼多摩 59%
▼府中 52%
▼八王子 47%
▼大田 18%
▼葛飾 18%
▼千代田 18%
▼北 16%
▼杉並 15%
よくいわれるのは、花粉症の時期が前倒しになっているということですが、立川や小平などの地域は飛散量が90%を超えています。
出水麻衣キャスター:
それはもう、花粉が飛び終わるということなのでしょうか。
井上キャスター:
基本的な花粉の総量は飛び終わるということです。しかし、その後また風で巻き上げられることなどはあります。
一方で怖いのは、杉並は15%で北は16%と、まだまだこれからの地域もあります。地域によって大きく違いがあります。
続いて2026年のスギ・ヒノキ花粉のピーク予測（日本気象協会2026年2月19日発表）によると、東京はピークの範囲が他の地域と比べて長いです。福岡ではもうピークが終わりかけている時期に東京がピークを迎え、仙台もまだまだ3月下旬にかけてピークが続きそうです（※仙台はヒノキのピークはなし）。
花粉はスギやヒノキだけでなく、年中あると考えると、それぞれ対策を講じなければいけないでしょう。
==========
＜プロフィール＞
三上大進さん
スキンケア研究家
大学卒業後 外資系大手化粧品会社に勤務
左手に障害があり パラリンピックでリポーターの経験も