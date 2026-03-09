東日本大震災から15年。

every. スペシャル・メッセンジャー、羽生結弦さんがあすから震災への思いを込めたアイスショーに出演します。宮城県で行われたアイスショーのリハーサルでは、ジャンプやステップの確認をする姿や、ショーに出演する仲間とともに振り付けを念入りに確認する姿がみられました。

このアイスショーは、15年前の東日本大震災で、仙台で被災した羽生さんたっての希望で宮城県で開催され、「被災地から希望を発信」がテーマとなっています。

ことしで4回目を迎えるショー。今回のスペシャルゲストは東北ユースオーケストラです。震災直後、音楽家の坂本龍一さんの呼びかけで始まった、岩手・宮城・福島出身の小学生から大学生までが所属するオーケストラです。

羽生結弦さん

「若い力も入りつつより大人数で一つの輪を作っていく、一つの作品、一つの思いを作っていくという意味では15年のいろんな方に支えられていろんな方たちと共に前に進んでいったのを思い出しながらショーに向かっていけるんじゃないかなと」

アイスショー「羽生結弦 notte stellata」は7日から3日間宮城県で行われます。

(2026年3月6日放送「news every.」より)