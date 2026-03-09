½©ÅÄ¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡¦ÆâÆ£À²¼ù¤¬³èÆ°½ªÎ»¡ÄºÇ½ªÀï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤µÏ¿¡¢¡ÉÀèÇÚ¡ÉPG¤Î¹õÀî¸×Å°¤«¤é»É·ã
¡¡½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï3·î8Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÆ£À²¼ù¤Î³èÆ°´ü´Ö¤¬Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤ÎÆâÆ£¤Ï21ºÐ¤Ç187¥»¥ó¥Á81¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£½©ÅÄ¤ÎU15¤Î½Ð¿È¤ÇÀçÂæÂçÌÀÀ®¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºßÇò²ªÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½©ÅÄ¤ÇB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â½©ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È1·î24Æü¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹Àï¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Î1·î25Æü¤Ë7ÆÀÅÀ¤òµó¤²¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°ºÇ½ªÆü¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕÀï¤Ë¡ÖºòÆü¤è¤ê¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ìー¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×Î×¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÆâÆ£¤Ï¡¢19Ê¬24ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î10ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸þ¾å¿´¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡Åì³¤Âç³Ø½Ð¿È¤Î¹õÀî¸×Å°¤È¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë¤âÂÐÀï¡£¡ÖÂç³ØÀ¸¤Îº¢¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤¦Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¡ÉÀèÇÚ¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î½©ÅÄ¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ13Ê¬22ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç4.2ÆÀÅÀ2.2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ6Ê¬34ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç0.9ÆÀÅÀ0.7¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥«¥ìÀ©ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤¿21ºÐ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¤Î¼çÀï¾ì¤Ø¡£B¥êー¥°¤Î¥³ー¥È¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆâÆ£¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡ÉºÇ½ªÀï¡É¥Ï¥¤¥é¥¤¥È