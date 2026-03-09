キタニタツヤとBABYMETALが新宿を舞台に儀式を実施！コラボ曲「かすかなはな」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた楽曲、「かすかなはな」のMVをオフィシャルYouTubチャンネルで公開した。

■異色のコラボレーションだからこそ成し得た唯一無二の世界観

「かすかなはな」は、テレビ東京系他にて放送中のTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。

MVは、新宿を舞台にキタニタツヤ、BABYMETALが儀式を実施するというストーリー。新宿の実景と、キタニタツヤやBABYMETALを取り囲むフルCGが織りなす壮大な映像が特徴的な作品に仕上がっている。

キタニタツヤのパフォーマンスはもちろん、この楽曲のために振り付けたBABYMETALのダンスパフォーマンスがそれぞれ展開され、異色のコラボレーションだからこそ成し得た唯一無二の世界観にも注目だ。

「かすかなはな」は現在、配信中。3月11日にはCDパッケージも発売される。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

キタニタツヤ feat. BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「かすかなはな」

2026.03.11 ON SALE

キタニタツヤ feat. BABYMETAL

SINGLE「かすかなはな」

■関連リンク

TVアニメ『地獄楽』作品サイト

https://www.jigokuraku.com/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/

BABYMETAL OFFICIAL SITE

https://babymetal.com