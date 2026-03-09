キタニタツヤとBABYMETALが新宿を舞台に儀式を実施！コラボ曲「かすかなはな」のMV公開
キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた楽曲、「かすかなはな」のMVをオフィシャルYouTubチャンネルで公開した。
■異色のコラボレーションだからこそ成し得た唯一無二の世界観
「かすかなはな」は、テレビ東京系他にて放送中のTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。
MVは、新宿を舞台にキタニタツヤ、BABYMETALが儀式を実施するというストーリー。新宿の実景と、キタニタツヤやBABYMETALを取り囲むフルCGが織りなす壮大な映像が特徴的な作品に仕上がっている。
キタニタツヤのパフォーマンスはもちろん、この楽曲のために振り付けたBABYMETALのダンスパフォーマンスがそれぞれ展開され、異色のコラボレーションだからこそ成し得た唯一無二の世界観にも注目だ。
「かすかなはな」は現在、配信中。3月11日にはCDパッケージも発売される。
■リリース情報
2026.01.12 ON SALE
キタニタツヤ feat. BABYMETAL
DIGITAL SINGLE「かすかなはな」
2026.03.11 ON SALE
キタニタツヤ feat. BABYMETAL
SINGLE「かすかなはな」
■【画像】キタニタツヤのアーティスト写真
■【画像】BABYMETLのアーティスト写真
■関連リンク
TVアニメ『地獄楽』作品サイト
https://www.jigokuraku.com/
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/
BABYMETAL OFFICIAL SITE
https://babymetal.com