8日に行われた、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド。

「V・ファーレン長崎」は、アウェーで「ガンバ大阪」と対戦しました。

3連勝を狙うV・ファーレンは先制を許しますが、前半21分、相手ゴールの正面でフリーキックのチャンスを得ると、2018年にガンバでプレーをしていたマテウス。

大きく曲がる強烈なシュートがネットに突き刺さり、同点に追いつきます。

さらに27分、ノーマンキャンベルが相手のパスをカットし、マテウスへ。

振り向きざまのミドルが鮮やな逆転ゴールとなり、1点をリードして折り返します。

しかし後半はガンバに押し込まれる展開となり、6分に同点に追いつかれてしまいます。

ゴールキーパーの後藤が再三のファインセーブでしのいでいましたが、38分にコーナーキックの流れから不運な3点目を献上し、再びリードを奪われます。

後半は、なかなかシュートが打てなかったV・ファーレン。

2－3で惜しくも敗れ、3連勝とはなりませんでした。

（高木 琢也監督）

「少し守りに入る気持ちがあると攻撃を受けてしまうし、これからの課題はそこにある。(ホーム戦では)もっといい形で、皆さんにいいプレーを届けられるように頑張りたい」

次節は15日、ホームで「アビスパ福岡」との九州ダービーに臨みます。