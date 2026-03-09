【Ｖ長崎】マテウスが古巣相手に2得点！一時逆転するも「ガンバに2－3で惜敗」3連勝ならず《長崎》
8日に行われた、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド。
「V・ファーレン長崎」は、アウェーで「ガンバ大阪」と対戦しました。
3連勝を狙うV・ファーレンは先制を許しますが、前半21分、相手ゴールの正面でフリーキックのチャンスを得ると、2018年にガンバでプレーをしていたマテウス。
大きく曲がる強烈なシュートがネットに突き刺さり、同点に追いつきます。
さらに27分、ノーマンキャンベルが相手のパスをカットし、マテウスへ。
振り向きざまのミドルが鮮やな逆転ゴールとなり、1点をリードして折り返します。
しかし後半はガンバに押し込まれる展開となり、6分に同点に追いつかれてしまいます。
ゴールキーパーの後藤が再三のファインセーブでしのいでいましたが、38分にコーナーキックの流れから不運な3点目を献上し、再びリードを奪われます。
後半は、なかなかシュートが打てなかったV・ファーレン。
2－3で惜しくも敗れ、3連勝とはなりませんでした。
（高木 琢也監督）
「少し守りに入る気持ちがあると攻撃を受けてしまうし、これからの課題はそこにある。(ホーム戦では)もっといい形で、皆さんにいいプレーを届けられるように頑張りたい」
次節は15日、ホームで「アビスパ福岡」との九州ダービーに臨みます。