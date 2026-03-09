Ãæ¹ñ¹©¶È¾ðÊó²½Éô¡¢¡ÖAI¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤ò·Ù¹ð
Ãæ¹ñ¹©¶È¾ðÊó²½Éô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¶¼°Ò¡¦ÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡ËÀ¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î´Æ»ë¤Ç¡¢OpenClaw¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡×¡Ë¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Þ¤¿¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹½À®¤Î¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹¶·â¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OpenClaw¡ÊµìÌ¾Clawdbot¡¢Moltbot¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÄÌ¿®µ¡Ç½¤ÈÂç¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÂ³Åª¤Êµ²±¤È¼«Î§Åª¤Ê¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´Ä¶¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenClaw¤ÏÆ³Æþ»þ¤Ë¡Ö¿®Íê¶³¦¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Î§Åª¤Ë²ÔÆ¯¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä³°Éô¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¸ú¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢´Æºº¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¶¯²½¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¡¢ÉÔÀµ¤Ê»Ø¼¨Í¶Æ³¡¢ÀßÄêÉÔÈ÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï°°Õ¤¢¤ë¾è¤Ã¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Û¸¢Áàºî¤ä¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾¸°®¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢OpenClaw¤òÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø³«¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÎÏª½Ð¾õ¶·¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¸¢¸ÂÀßÄê¤äÇ§¾Ú¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê³°Éô¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢¿ÈÊ¬Ç§¾Ú¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¥Ç¡¼¥¿°Å¹æ²½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´Æºº¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀ°È÷¤·¡¢¸ø¼°¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¸ø¹ð¤ä¶¯²½ºö¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥ê¥¹¥¯¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CGTN Japanese¡Ë