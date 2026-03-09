◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国―オーストラリア（2026年3月9日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国はオーストラリアと対戦。4大会ぶり1次ラウンド突破のためには5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えることが条件（9回終了の場合）となる一戦で、6回までに5点のリードを奪った。

2回、先頭の4番・安賢民（アン・ヒョンミン）が右前打で出塁すると、続く文保景（ムン・ボギョン）が先発L・ウェルズの2球目を強振。打った瞬間にそれとわかる打球は右中間スタンド上段に突き刺さる先制2ランとなった。チャーター機ポーズで三塁を回った5番をベンチは総立ちで迎えた。

直後の2回裏には左腕・孫珠瑛（ソン・ジュヨン）が投球練習中に左肘の違和感を訴え、登板前にマウンドを下りるアクシデント。しかしこのピンチで41歳の右腕・盧景銀（ノ・ギョンウン）が緊急登板。先頭のグレンディニングに安打を許すも後続を断った。

ベテランの奮闘に応えるかのように3回にはジョーンズと李政厚（イ・ジョンフ）の連続二塁打で1点を挙げ、1死二塁からムン・ボギョンの適時二塁打で4−0。5回には2死からアン・ヒョンミンが四球を選ぶと、またもムン・ボギョンだ。豪州4番手のA・ウェルズから左翼フェンス直撃の適時打で4打点目を挙げ、リードを5点に広げた。

その裏に3番手のソ・ヒョンジュンがグレンディニングにソロ本塁打を浴びて4点差に迫られたが、6回2死三塁から金倒永（キム・ドヨン）の右前適時打で6−1と再び5点差。キム・ドヨンのチャーター機ポーズにベンチも大盛り上がりとなった。

≪どうなる？C組2位争い≫オーストラリアは韓国戦に勝てば無条件で突破が決定。敗れた場合はオーストラリア、韓国、台湾が2勝2敗で並ぶ。3チーム以上が同じ勝敗で並んだ場合は（1）当該チーム間の対戦成績（2）失点率（失点÷守備アウト数）（3）防御率（4）打率（5）抽選の順で決める規定。（1）の対戦成績はそれぞれ1勝1敗。（2）の失点率は8日時点でオーストラリア0・00、台湾0・13、韓国0・17。オーストラリアは台湾を完封したのが大きく、韓国に敗れても6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定する。