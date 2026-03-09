Image: University of Maryland

1日に何回おならしてる？

そう尋ねられたとき、すぐ答えられますか？ 無理ですよね。それは別に恥ずかしいからではなくて、そもそも数えていないから。無意識のおならだってあるかもしれませんし…。

しかし、それを知りたい、できるだけ正確に数えたいと熱望した研究チームがありました。人間を科学的に理解するには、おならの研究も必要なのです。

そこで開発されたのが「Smart Underwear」、スマートパンツです。名前の通りパンツをスマート化する小さなガジェットで、下着に取り付けておならをトラッキングします。

人類はおならをあまり理解していない

Smart Underwearには電気化学センサーが搭載されており、これが水素をはじめとするおならに含まれるガスを検出します。体の中からどんなガスが生成されているかで、腸内細菌の活動を紐解くのが狙い。

米Gizmodoの取材に、メリーランド大学の研究チームは「今までは、おならについて研究する場合、被験者に回数を数えてもらうか、または医療機関にてそれ専用の装置をつけてもらう必要がありました」とコメント。

とはいえ、被験者が自己申告するケースではおならの回数をうまくカウントできておらず、専用装置も短時間とはいえチューブを挿入するなど大掛かりなものだったとのこと。従来のおなら研究はかなり困難だったことがうかがえます。

最近の調査では、アメリカ人口の約2割が膨満感やおならに悩んでいるとわかったものの、おならへの研究理解はなかなか深まっていないのが現状。

血糖値やコレステロール値では「正常範囲」がわかっているのに、おならの回数の正常範囲がわからないのは、まさにおなら研究の解像度がまだ低いから。

そう、冒頭で紹介したSmart Underwearは、身体に挿入不要、初の非侵襲型おなら検出マシンなのです。このデバイスは、Human Flatus Atlasという、おならパターンに着目した、腸内ガスに関する初の研究プログラムに使用されます。

おならは1日平均32回

研究チームは、さっそくおなら特化型ガジェットSmart Underwearを用いてテストを実施。19人の成人被験者に1週間、起きている時間はSmart Underwearを使用してもらいました（激しい運動や旅行時はのぞく）。

ここでの被験者は、1年以内にとくに目立った胃腸関連のトラブルなしの人たちばかり。

結果、今回の調査における1日のおならの回数は平均32回。これは、一般的に平均回数といわれていたおならの回数の実に2倍であり、その差に研究チームは驚いたといいます。ちなみに、1番少ない人で4回、多い人でなんと59回！ 個人差があまりに大きいことにもびっくりです。

今回はわずか19人を対象とした調査での話。非常に小さな規模のテストです。しかし、Smart Underwearの実用性は証明されました。被験者からは装着感も悪くないとお墨付きももらえました。

今後、チームはテスト調査を拡大したい考え。より多くの人から、より多様なおならのデータを収集するため、Smart Underwearを着用してくれる人を募集しています。応募できるのはアメリカ在住の18歳以上。

論文はBiosensors and Bioelectronics: Xに公開されています。