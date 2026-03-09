ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）が2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。ペアを組む木原龍一選手（33）との2ショットを披露した。

TBS「王様のブランチ」に生出演

三浦選手は、「TBS『王様のブランチ』生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました」といい、「桃太郎電鉄」の車掌をイメージした帽子をかぶった笑顔の2ショットを投稿した。

ちなみに三浦選手は、「※龍一くんに『銀河鉄道カード使ったら最下位になってもボンビー回避できるよ！』と自信満々に言ったのに、ちゃんとボンビーついててちょっと怒られました笑」と語っていた。

また、ハッシュタグをつけて「#桃太郎電鉄」「#桃鉄」「#cpにまめ鬼は必須」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真は、三浦選手は黒いダウンを着用し、木原選手は淡いカラーの長袖トップスというコーデ。2人とも「桃太郎電鉄」の車掌をイメージした帽子をかぶり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「二人ともめっちゃ可愛い」「尊すぎる」「推せる」「可愛いしかない」「車掌帽がとってもよくお似合いです」といったコメントが寄せられていた。