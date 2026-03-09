投稿者さんの前に現れた迷い猫。少しずつ距離が縮まり、家族になった瞬間が反響を呼んでいます。話題の投稿は110万回以上表示され「瞳孔開いてない。既にされるがままになっている可愛い」「ずっと見守ってました。ニャンコ幸せにねっ」「とうとう家族になったんですね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：1匹の『迷い猫』との出会い→距離が少しずつ縮まり…家族になるまでの軌跡に涙】

迷い猫から「家族」へ

Xアカウント「アヴェマナヴ」に投稿されたのは、運命の糸に導かれた猫ちゃん。投稿者さんは1匹の猫ちゃんを保護し、家族に迎えました。その猫ちゃんはある日投稿者さんの前に現れましたが、当時はまだ警戒していたのか距離があったといいます。それから、数日おきに現れ、次第に距離も近くなり、近づいても逃げなくなったそうです。

ただ、投稿者さんは「お別れがつらいから新たに猫は迎えない」と決めていたのだそう。しかし、その猫ちゃんが先代の猫ちゃんと見た目も仕草も似ていたため、家族に迎えることを決めたそうです。現在は先住猫ちゃんたちと少しずつ距離を縮めているといいます。先代の猫ちゃんが繋いでくれた不思議なご縁。温かな日々がこれから始まっていきます。

新しい門出に祝福の声が続々

家族に迎えられた猫ちゃんを見たXユーザーたちからは「末永くお幸せに…！！！！」「飢えと暑さや寒さに苦しむことのない幸せなにゃんこがまた1匹爆誕しましたね」「表情も穏やかで幸せな未来が見えますね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「アヴェマナヴ」では、猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「アヴェマナヴ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。