1.ひも類を猫だけで遊ばせる

猫はひも状のものが大好きです。ボールなどと比べると、ヒョロヒョロと動いているひもに、狩猟本能が刺激され、よく遊ぶ猫が多いため、猫用おもちゃの中でもとても人気です。ただし、夢中になっている間に誤飲する可能性があることから、ひも類を猫だけで遊ばせてはいけません。

猫の舌には後ろ向きの突起があるため、咥えたり噛んだりしているうちに、口に入れたものはドンドン奥へ入り込んでしまいます。そのまま飲み込んでしまうと、ひも類は腸に絡まってしまう危険があります。腸閉塞を起こした場合は緊急手術が必要になり、最悪の場合、命を落とすこともあります。

もちろん、飼い主が目の前で様子を観察しながら一緒に遊ぶ場合には問題ありません。

2.ビニール袋に入って遊ばせる

カサカサという音や質感が好奇心を刺激するビニール袋は、猫たちの格好のおもちゃになりやすいものです。大きなゴミ袋や梱包に使われたビニール袋に、猫が飛び込んでいる姿を見ると、「どうせすぐ片付けるから」とそのまま遊ばせてしまう飼い主もいることでしょう。

しかし、猫が袋の中に頭を突っ込んでいると、呼吸ができなくなることがあります。パニックに陥った猫は激しく暴れてしまい、状況をさらに悪化させることがあり、窒息による死亡例も報告されています。

また、ビニール袋を噛みちぎって、その破片を誤飲する危険もあります。ビニール類は出しっぱなしにしない、ゴミ袋は猫の届かない場所に保管するなど、猫が触れられないよう、適切に管理しましょう。

3.傷んだおもちゃで遊ばせる

丈夫に作られた質の良い猫用おもちゃであっても、猫が何時間も噛んだり蹴ったりしたものは、時間とともに劣化して傷んでしまうものです。愛猫のお気に入りのおもちゃだからといって、パーツが取れたり、部品が割れたりしそうなおもちゃで遊ばせていると、鋭利になった破片でケガをすることがあります。

猫は遊びに夢中になると、おもちゃをドリブルしながら走り回ったり、抱えて乱暴に蹴ったりします。その際におもちゃが破損すると、外れたパーツを誤って飲み込んでしまうことがあります。

おもちゃの土台・本体についている鈴や目玉、羽根などのパーツは、遊んでいるうちに取れやすくなります。定期的にチェックし、破損や部品の緩みがあれば処分することが大切です。

4.脱走防止ネットのないベランダに出す

完全室内飼いが一般的になってきたとはいえ、家の中だけではかわいそうだという飼い主さんの思いも理解できます。中には、ベランダだけ特別に出している家庭もあるでしょう。しかし、何の防護策もないままで、猫をベランダに出してしまうなら、いますぐストップしましょう。

何年も一緒に暮らして性格はわかっていたとしても、猫は予想外の行動をする生き物です。鳥や虫を見つけて思わず柵に登ってしまったり、集合住宅であれば隙間から隣の部屋に移ってしまったりすることがあります。

万が一脱走すると、自力で戻ることは難しく、発見までに時間がかかる可能性があります。ベランダで遊ばせる場合は、必ず脱走防止ネットを設置し、飼い主が常に見守る体制で出すようにしましょう。

まとめ

猫との遊びは、楽しいだけでなく、猫にとっては本能を満たすための必要な行動です。しかし、人間の生活にある「物」は、猫の狩猟本能に任せていると命の危険にさらしてしまう可能性があります。

お迎えした当初は何をしてもハラハラしていたのに、慣れるにつれて「ちょっとだけなら」という油断は、誰しもしてしまいがちです。だからこそ、ほんのちょっとしたことが危険につながるということをしっかりと理解しておきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)