フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で女子史上初となる4連覇を達成した島田麻央（木下グループ）が9日、自身のインスタグラムを更新。ショートプログラム（SP）後の体調不良の真相を告白し、奇跡を演出した恩人に感謝した。

試練を乗り越えた先の偉業だった。島田はインスタグラムで、「ショートプログラムの後に体調不良になってしまいフリーを滑れないで帰国するかもしれない悔しさで涙が止まりませんでした」と明かした。

首位発進したSP後に一日寝込み、フリー当日に熱は下がり、「体力が全く戻らない中で本番までできる限りの対策をして出場する事ができました」とつづった。

今季フリーはYOSHIKI作曲の「Miracle」。島田は「YOSHIKIさんのmiracleという曲は不思議な力を持っていると思いました！奇跡的にフリーを滑りきることができただけではなく、4連覇することができました 曲に助けられて、応援が力になり奇跡が起きました」と説明した。

ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出場できなかった17歳。「4年間のジュニアでの経験は宝物です」。ジュニアカテゴリーで同世代に全勝の伝説を残し、来季ついにシニアに参戦する。



