収納ワゴンをのぞき見する猫ちゃん。ママが呼んでも知らんぷりなのに、パパの声がした瞬間の反応に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は16万回を超え「我が家と同じです」「ちがーうって言ってますね！可愛らしい」「子供と一緒ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：パパとママで『態度が違いすぎる猫』…まさかの光景に爆笑】

収納ワゴンをのぞく可愛い後ろ姿

Instagramアカウント「トノ 」に投稿されたのは、パパさんとママさんへの反応の差が激しすぎる猫ちゃん。立ち上がって収納ワゴンの中をのぞいているのは猫の「との」ちゃんです。しっぽをゆらゆらさせて、なんだか楽しそう。

パパとママへの反応の差が激しすぎる！？

そんなとのちゃんにママさんが声をかけたそうです。「との？」と名前を呼ばれますが、収納ワゴンの中をのぞくことに夢中で、まったく反応してくれなかったといいます。

しかし、パパさんが「とーの？」と声をかけると状況は一変！びくっとして収納ワゴンから離れ、パパさんのほうを振り返り「ニャー」とお返事。その鳴き声は、まるで「ちがーう」と言っているかのようです。「見てただけでいたずらしてない」とアピールしたかったのかもしれませんね。

実はパパが大好き！

動画ではパパさんに注意されていたとのちゃんですが、パパさんのことが大好きなのだそう。

パパさんのスリッパにスリスリが止まらなくなってしまったり、パパさんが帰宅すると全身でうれしさを表現してくれたりするそうです。パパさんのことが大好きすぎるとのちゃんなのでした。

投稿には「ウンウン、違うよね。ただ、覗いていただけよね」「鳴いてる！可愛くて何回も見ちゃいましたw」「ママさんは呼び方に優しさが入ってるのかにゃ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「トノ 」では、とのちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「トノ 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。