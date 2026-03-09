グラビアアイドルで女優の澄田綾乃がこのほど、SPA! グラビアン魂デジタル写真集 「美しく感じて……」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】圧巻の2文字 自慢のマシュマロが飛び出しそう

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込まれている。表紙では透け感あるブルーのランジェリー姿から、見事なマシュマロが飛び出しそう。“令和最強のメリハリボディ”と称される女性らしい見事な曲線美を堪能できる。



また、大人なお姉さんを感じる爽やかなフォーマル衣装からのぞく太ももと、履いていたタイツを脱ぎ捨てる描写からは匂い立つような色香が漂っている。さらにランジェリー風の衣装のまま、荘厳な赤い廊下の上でポージングを披露。光の屈折で美貌を増幅させている。



さらに懐かしさを感じる階段の上で、純白のランジェリーのまま座って投げかける妖艶な視線も。グラビアン魂らしいアンニュイな表情やポージングが満載となっている。



澄田は1999年山口県生まれ。“令和最強のメリハリボディ”と呼ばれ、各誌グラビアで活躍。女優としてドラマ「不適切にもほどがある！」に出演。写真集「幻愛」（ワン・パブリッシング）が発売中。



（よろず～ニュース編集部）