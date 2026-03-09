1年の幸せを願って…。



長野市の神社ではわらで作った馬の縁起物をくじで引き当てる伝統の祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。





鐘の音と共に氏子たちが引いているのは…。わらでできた高さ2メートルほどの大きな馬＝わら駒。40分ほどかけて地区内を練り歩きます。長野市の桐原牧神社で開かれた春の例大祭＝わら駒祭りです。200年以上続く伝統的な祭りで、五穀豊穣や子孫繁栄を願います。





リポート「午前10時のくじ引きを前に、多くの方が集まっています。お目当てはわらでできた縁起物です」およそ600人が待ちに待っていたのは…くじ引き。くじを引き当てた人に授けられるのは、神馬と呼ばれる縁起物です。地元の保存会が手作りしたもので、今年は70体が用意されました。当たる確率は9人に1人です。「おめでとうございます。神馬でございます」当たりを知らせる鐘が鳴ると、拍手が起きていました。中にはこんな幸運な家族も…。親子（息子）「楽しそうな年になりそうな気がします」家族3人全員が神馬を引き当てました。「やったね～」それぞれが、春の訪れを感じながら、1年の幸せを願っていました。