俳優の北川景子（39）が8日、Xを更新。子どもたちのために深夜まで作業したという手作りのぬいぐるみを披露し、注目を集めている。

【映像】北川景子の子どもたちや手芸作品（複数カット）

2016年に歌手でタレントのDAIGO（47）と結婚し、5歳の女の子と2歳の男の子を育てている北川。Xでは「画伯たちの共作 壁もいかれてた」と、子どもたちの“作品”を披露しており、DAIGOも「パパって書いたとの説明が娘からありました。最高の壁です」と自宅の壁に描かれた“作品”を紹介。DAIGOが北海道で撮影した子どもたちの写真も公開され、「こんなに大きくなったなんて…！！！」「景子ちゃんの雰囲気ある」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

深夜に完成した手芸作品に反響

3月8日午前1時ごろ、北川はXを更新。「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！朝起きたら遊んでくれるかな〜 久々手芸したらこんな時間… おやすみなさい」と、ぬいぐるみ作りの様子を公開した。

この投稿には「お子さんの喜ぶ顔が楽しみですね」「お上手過ぎます！！可愛い！」「こんな時間まで、愛だね」「北川景子様のお住まいにもジョイントマットあるの？」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）