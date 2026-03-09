高校生バンドの3人 15年後に集まった「3月9日」

きょう「3月9日」と聞いて、レミオロメンの名曲を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。2010年10月、この曲を演奏した「高校生バンド」の動画が、インターネットで大きな話題となりました。

再生回数は、のべ約1000万回。あれから15年ーそれぞれ別の道を歩んだ3人が、きょう「3月9日」、母校で1日限りの復活ライブに臨みました。

母校での凱旋ライブ 3人の15年もいま重なる

迎えたきょう3月9日、ライブ当日。会場となった母校には、後輩など約60人が集まりました。

（ジョーさん（30））

「15年前の3月9日の人です。久々に頑張ります！」



（生徒）

「いよーーー」



それぞれに歩んできた道、15年前の自分にむけてー。

（内田尚之さん（33））

「いろいろ不安を抱えていると思うんですけど、目の前のことを頑張っていたら、それなりに納得できる人生になるんじゃないかな」



（黒田康之さん（32））

「特に言うことはないです。今が楽しいので…そのときも楽しかったですけど、今に満足しているので」



（ジョーさん（30））

「あの頃目指していた音楽とか、執着していたこととか。全部手放しているけど。楽しく、そこそこいい感じにやっているから、安心してほしいと思います。頑張りすぎるなよ」【画像③～⑤】

（ミュージッククラス音楽デザイン2年生）

「迫力満点。15年前の音楽デザインの先輩、大先輩の演奏を聞けて嬉しかったです」



「だんだんと、今後自分が演奏する機会が減っていくと思うんですけれど、何年経っても音楽を忘れずに頑張っていこうかなと思いました」



（黒田康之さん（32））

「あの頃の再現、っていうのはなかなかできないんですけど、曲の思いみたいなものはうまく伝えられたんじゃないかなって」



（内田尚之さん（33））

「自分が演奏する側っていうのを久々に体験できて、思入れが深まった一日になりました」



（ジョーさん（30））

「音楽をやっている自分って初心だと思うので、初心を思い出して頑張ります。社会人生活」



3人で音を重ねた15年前の思いも胸に…。彼らは、今後もそれぞれの道を歩んでいきます。

