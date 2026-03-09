約3週間ぶりにリーグ戦が再開した、りそなグループB1。

「長崎ヴェルカ」は7日と8日、ホームに今年度の天皇杯王者「アルバルク東京」を迎え撃ちました。

7日のGAME1。

ヴェルカは14点のビハインドで前半を折り返すと、第3クオーターの開始直後、馬場のレイアップ。

さらには相手からボールを奪ったブラントリーが豪快なダンクを叩きこむなど、7点を連取して追い上げを魅せます。

しかしその後、相手に連続スリーポイントを決められるなど最後までペースをつかめず、78ー93で敗れました。

迎えたGAME2も序盤は劣勢となりますが、第2クオーターにジョンソンが魅せます。

リングアタックや馬場のパスからスリーポイントを決めるなど、一挙14点を連取。

一時は逆転に成功しますが、その後は再びリードを許す展開で後半に。

第3クオーターに入ると相手に高い確率でスリーポイントを沈められ、引き離されたヴェルカ。

70-91で敗れ、今シーズン初めて “同一カードでの連敗” を喫しました。

（モーディ・マオールHC）

「ここから学んで成長して。この試合は鏡のようなもの。

もう一回自分たちを見つめなおして、どこを成長させていくか考えていきたい」

順位は変わらず首位ですが、2位の名古屋が連勝したため、ゲーム差は「1」に縮まっています。

次節は11日、アウェーで「京都ハンナリーズ」と対戦します。