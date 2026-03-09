サカナクション・山口一郎が、４月からニッポン放送「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）の新パーソナリティーを務めることが９日、発表された。２４年に公表したうつ病と向き合いながら番組を担当することへの思いを語った。

山口はこの日、都内の同局で行われた「ＡＮＮ」２０２６年度ラインアップ発表会に登壇。「私はミュージシャンで、来年でキャリア２０年目です。ということで音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティーとしてですね、頑張っていきたいなと思います」とジョークを飛ばした。

同枠は２０１６年３月から１０年間にわたって、シンガー・ソングライターで俳優の星野源が務めていた。同学年の星野から引き継ぐことに、山口は「最近は連絡取っていなくて疎遠なんですけど、ずっとラジオは聴いていた。星野さんの後を自分が務めることはプレッシャーを感じています。星野さんがどう思っているかちょっと気になる。同じミュージシャンとして、うまくバトンを受け取れたら」と背筋を伸ばした。

山口は２２年、体調不良のため一定期間の休養を取ることを発表。２年間音楽活動を休止し、２４年１月にうつ病であることを公表した。２５年１月から５年ぶりとなるホールツアーを開催し、２月にバンドとして約３年ぶりとなる新曲「怪獣」をリリースした。

４月７日から「ＡＮＮ」パーソナリティーとして深夜の生放送に臨むが、体調面に不安はないかについて聞かれること「はい！」と即答。「もちろん一生付き合っていく病気だと思っているので寛解はしていないですが、うまく病気と肩を組んでやっていく、そのことはこの１年やってこられたので、大丈夫だと思います」と前向きな思いを口にした。