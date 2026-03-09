¡ÚWBC¡Û¤É¤¦¤Ê¤ëÇòÇ®¤ÎCÁÈ2°ÌÁè¤¤¡ª¡¡¹ë½£¡½´Ú¹ñÀï¡¢5²ó¤Î¹¶ËÉ¤ÇÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡¢ºÆµÕÅ¾¡Ä¡¡ÂæÏÑ¤â¤¢¤ë
¡¡¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¡¡´Ú¹ñ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£4Âç²ñ¤Ö¤ê1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¡¢¤«¤Ä2ÅÀ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡Ê9²ó½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢5²ó¤Î¹¶ËÉ¤À¤±¤ÇÎ©¾ì¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡4¡½0¤Ç´Ú¹ñ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÉ½¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤éÊ¸ÊÝ·Ê¡Ê¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥ó¡Ë¤¬º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£5¡½0¤È¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×2°Ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÀèÆ¬¤Î¥°¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ë¥ó¥°¤¬Ãæ±Û¤¨¥½¥í¡£´Ú¹ñ¤Î5¡½1¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢5ÅÀº¹°Ê¾å¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2¾¡2ÇÔ¤Ç4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦·Á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ºÅÀÎ¨¤Ç2°ÌÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢ã¤É¤¦¤Ê¤ë¡©CÁÈ2°ÌÁè¤¤¢ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï´Ú¹ñÀï¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÌµ¾ò·ï¤ÇÆÍÇË¤¬·èÄê¡£ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¡£3¥Á¡¼¥à°Ê¾å¤¬Æ±¤¸¾¡ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡Ê1¡ËÅö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Ê2¡Ë¼ºÅÀÎ¨¡Ê¼ºÅÀ¡à¼éÈ÷¥¢¥¦¥È¿ô¡Ë¡Ê3¡ËËÉ¸æÎ¨¡Ê4¡ËÂÇÎ¨¡Ê5¡ËÃêÁª¤Î½ç¤Ç·è¤á¤ëµ¬Äê¡£¡Ê1¡Ë¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¾¡1ÇÔ¡£¡Ê2¡Ë¤Î¼ºÅÀÎ¨¤Ï8Æü»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢0¡¦00¡¢ÂæÏÑ0¡¦13¡¢´Ú¹ñ0¡¦17¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÂæÏÑ¤ò´°Éõ¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¯¡¢´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤â6¼ºÅÀ°ÊÆâ¤«¤Ä4ÅÀº¹°ÊÆâ¤Ê¤éÆÍÇË¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£